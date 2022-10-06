Birlikte alkol aldığı kişinin ölümüne sebep olmuştu, "Ormanda bir gölge gördüm, belki de o öldürdü" dedi

Bolu'da birlikte alkol aldığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, son kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında, "Ormanda bir gölge görmüştüm, belki de o öldürdü" diyen sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz yıl Mudurnu ilçesi Yeniceşeyhler köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde bulunan bir evde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Ferdi Gül (20) ile 3 çocuk babası Güray Uzun (38) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evde bulunan diğer kişiler araya girerek ayrılmalarını sağladı. Uzun, aracına binerek evine gitmek istediği sırada Ferdi Gül yanına geldi. Bu sırada Gül, yanında bulunan bıçakla Güray Uzun'u sol omuz boşluğundan bıçaklayarak kaçtı. Aracında kanlar içinde kalan Güray Uzun'u gören arkadaşları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Güray Uzun tedavisi için götürüldüğü Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Ferdi Gül ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülen Ferdi Gül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında, "kasten adam öldürmek" suçundan dava açılan sanığın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Son kez savunma yapan sanık Ferdi Gül, cinayeti kendisinin işlemediğini belirterek, "Güray'ı ben öldürmedim. Olay sırasında ormanda bir gölge görmüştüm, belki de o öldürdü. Beraatimi istiyorum” dedi.

Sanığın savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ferdi Gül'ün müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.