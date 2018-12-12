Bolu Adliyesi'nde sigarayı bırakma kampanyası başlatıldı

Bolu Adliyesi'nde, sigara kullanımının sonlandırılması amacıyla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Bağımlı Olma Özgür Ol' projesi başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğinde Bolu Adliyesi'nde görev yapan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile çalışanlara yönelik, “Bağımlı Olma Özgür Ol” projesi ile sigara bırakma kampanyası başlatıldı.

Sigarayı bırakma kampanyasına Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, Bolu Barosu Başkanı Sabri Erhendekçi, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Süleyman Özsarı, Yeşilay Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kayhan, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Adliye içerisinde oluşturulan bölümde sigarayı bırakmak isteyen adliye çalışanlarının başvuruları alınarak, tek tek karbon testi yapıldı. Sigara kullanımı ve bırakma süreci ile ilgili bilgilerin de verildiği etkinlikte konuşan Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, “Bolu'da 4 tane sigara bırakma ofisimiz var. Eğitim Araştırma hastanemiz, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi, KETEM ve Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde toplam 4 poliklinikte sigarayı bırakma sertifikası olan 5 doktorumuzla hizmet vermekteyiz. İnşallah adliye için hayırlara vesile olur. Bu çok anlamlı organizasyon için emeği geçen başta başsavcımız olmak üzere destek verenlere teşekkür ediyorum” dedi.