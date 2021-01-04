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Bolu Aladağ'da doğal gençleştirme çalışmaları tamamlandı

Bolu’da, orman işletme ekipleri tarafından 18 hektar alanda yapılan doğal gençleştirme çalışmaları tamamlandı.

Bolu'da, orman işletme ekipleri tarafından 18 hektar alanda yapılan doğal gençleştirme çalışmaları tamamlandı.


Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2020 yılının bol tohum yılı, 2021 yılının da karaçamda çimlenme yılı olduğunun kozalak sayımları sonrası tespit edilmesi ile birlikte Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü Kökez Orman İşletme Şefliği sınırlarında ortalama 18 hektar alanda doğal gençleştirme çalışmaları gerçekleştirdi.


2020 yılında tohumlama damgası ile bin 600 metreküp damga yapılan ve üretimi tamamlanan sahada ekipler üretim artıklarını öbekler halinde topladı. Daha sonra mini eskavatörler yardımı ile çayırlaşmış toprak işlendi. Toprağın sert ve kuru olduğu yerlerde diskaro aparatlı traktör ile makinalı sürüm yapıldı, toprak öbekleri dağıtıldı. Son olarak hayvan baskısından korumak için tel ihata ile çevrilen sahada doğal gençleştirme çalışmaları tamamlandı.

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