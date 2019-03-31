Bolu Belediye Başkanı, CHP adayı Tanju Özcan seçildi

Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili Başkan Adayı Tanju Özcan, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi.

Bolu'da, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Millet İttifakı'nın adayı Cumhuriyet Halk Partili Tanju Özcan, Bolu'nun yeni belediye başkanı seçildi. Özcan'ın seçimi kazandığını garantilemesiyle birlikte binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Bolu Belediyesinin de olduğu Demokrasi Meydanı'na akın etti. Havai fişeklerin patlatıldığı sevinç gösterilerinde vatandaşlar oyun havaları eşliğinde eğlendi.

Bolu'nun yeni Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçilmesinin Bolu tarihinde bir ilk olduğunu belirterek, “Bolulular beni hem milletvekili hem de belediye başkanı olarak seçti. Allah razı olsun herkesten. İnsanları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Söz verdiğim gibi tarafsız bir belediye başkanı olacağım. Herkesi kucaklayan bir belediye başkanı olacağım. Bana AK Parti'li, MHP'li seçmen de oy verdi. Elbetteki CHP'li ve İYİ Partili seçmen de dimdik arkamda durdu. Hepsine çok minnettarım. Sorumluluğumun farkındayım, sözlerimi de yerine getireceğim.” dedi.