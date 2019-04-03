Bolu Belediye Başkanı Özcan, mazbatasını 500 kişiyle birlikte aldı

Bolu'nun yeni belediye başkanı CHP'li Tanju Özcan, yaklaşık 500 kişilik partili grubuyla birlikte geldiği Bolu Adliyesi'nde mazbatasını aldı.

Yerel Seçilerde Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime giren ve aldığı 49 bin 697 oy ile Bolu Belediyesi'nin yeni başkanı seçilen Tanju Özcan, mazbatasını almak için 500 kişilik kalabalık Bolu Adliyesi'ne geldi. Özcan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han ve Baro Başkanı Sabri Erhendekçi tarafından karşılandı. Toplantı salonunda düzenlenen törende Özcan'ı eşi, çocuğu, anne ve babası da yalnız bırakmadı. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Taner Gülşen'in elinden mazbatasını alan Özcan, Türkiye'nin en tarafsız belediye başkanı olacağız iddiamız vardı. Bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden, kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin ekmeğiyle oynamadan, harama el uzatmadan, tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyarak bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız” dedi.

Mazbatasını alan Özcan, milletvekili görevinden istifa etmek için Ankara'ya hareket etti. Özcan, belediye başkanlığı mazbatasını TBMM'ye sunarak milletvekili görevinden istifa edecek. Özcan, Cuma günü Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'dan görevi devralacak.