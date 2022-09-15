Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Akşener'den 6'lı masada ismini söylemesini istedi

Bolu'da, itfaiye binası açılışına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masada cumhurbaşkanı adayı olarak ismini unutmamasını isteyen Başkan Özcan'a, “Şimdi herkesi komaya sokayım. Unutmayacağım” şeklinde cevap verdi.

Bolu'da, belediye tarafından Paşaköy Mahallesi'nde yapılan yeni binasına taşınan İtfaiye Müdürlüğünün açılışı gerçekleştirildi. Açılışa, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bu arada 6'lı masada isimleri konuşmaya başlayacaksınız. Toplum olarak biz bekliyoruz. Bolu'da bir kardeşiniz var. Diploması var. 8 yıllık devlet deneyimi var. Girdiği son 5 seçimin hepsini kazanmış. Başarı öyküsü de var. Aklınızın bir kenarında bulunuversin” dedi.

“Vitesi yükseltmiş gördüm”

Özcan'ın ardından kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Bolulular için hayallerini bilirim ama vitesi yükseltmiş gördüm. İki şey talep etti. 'Meral abla benim adımı 6'lı masada unutma.' Şimdi herkesi komaya sokayım. Unutmayacağım. Tanju başkan. Bunlar alındı konuldu. Sorunumuz yok” diye konuştu.