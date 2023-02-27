Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bolu, muhtemel bir deprem için birçok şehirden daha hazırlıklı"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, muhtemel bir depreme birçok şehre göre Bolu'nun daha hazırlıklı olduğunu belirtti. Tanju Özcan, “Bolu'daki binaların yüzde 70'inden fazlasının 1998 yönetmeliği, 2007 yönetmeliği ve 2018 yönetmeliğinden sonra yapıldığını memnuniyetle söylerim” dedi.

Depremden etkilenen 10 ili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan teker teker ziyaret etti. Ziyaretlerini tamamlayan Başkan Özcan, Bolu'ya geri dönüş yaptı. Bolu'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özcan, muhtemel bir depreme karşı Bolu'nun diğer şehirlere göre daha hazırlıklı olduğunu ifade etti. Öte yandan Başkan Özcan, Kahramanmaraş ve Hatay'da yıkıma neden olan depremlerin şiddeti Bolu'da olsa daha az yıkım olacağını söyledi.

“Deprem burada olsa o kadar çok vefat olmazdı”

Bolu'nun birçok şehre göre daha fazla hazırlıklı olduğunu belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Şunu memnuniyetle söyleyebilirim Bolu birçok şehre göre depreme daha hazırlıklı. Şu anda Bolu'daki binaların yüzde 70'inden fazlasının 1998 yönetmeliği, 2007 yönetmeliği ve 2018 yönetmeliğinden sonra yapıldığını memnuniyetle söylerim. Yani şunu açık olarak söylüyorum. O deprem burada olsaydı hasar oluşturur muydu? Oluştururdu. Ama bir Kahramanmaraş kadar bir Hatay kadar hasar oluşturmazdı. Hani nüfusa göre o kadar çok vefat olmazdı. Bunu rahatlıkla söylüyorum. Hiç olmazdı falan demiyorum. Böyle bir iddiam yok” dedi.

“Kentsel dönüşümü teşvik edelim”

Kentsel dönüşüme vatandaşların teşvik edilmesini isteyen Özcan, “Bir belediye başkanı olarak yalvararak şunu söylüyorum; hangi hükümet olursa olsun, yani hükümet değişir mi, değişmez mi, bilmiyorum. Yakında seçim var. Ama bu hükümet kalsa da yerine gelecek hükümet de olsa lütfen yerel yönetimler başta olmak üzere kentsel dönüşümü teşvik edelim. Diyelim ki binan hasarlı çıktı. Sen önce o binadan ayrılacaksın. Kendine başka bir kiralık ev bulacaksın. O binada hali vakti yerinde olan birileri de var, birilerinin de hali vakti yerinde değil. Sen devlet olarak bunlara sıfır faizli en azından hibeyi bırak, kredi vermediğin takdirde o binayı yıkıp yerine nasıl yeni daha sağlam bir bina yapacaksın? Herkes kentsel dönüşümden bahsediyor. Yok mu bunun bir altyapısı? Yok mu bunun bir kaynağı?” diye konuştu.