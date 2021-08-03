Bolu Belediye Meclisinde yabancılara su zammı gerginliği

Bolu'da, Belediye Meclis toplantısında yabancılara suyun 10 kat zamlı verilmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderildi. Başkan Özcan'ın zamma tepki gösteren meclis üyelerine çay fırlatması gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Bolu'da, geçtiğimiz hafta kentte yaşayan yabancı uyrukluların su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapacağını söyleyen Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclis toplantısında konuyu önerge olarak üyelere sundu. Önergeyle ilgili konuşan Özcan, “Önerge getiriyorum. Bolu'da yaşayacaksan eğer bazı maliyetlere katlanman gerekiyor. Buradaki sığınmacılara sesleniyorum. Bunlar mülteci değil sığınmacı. Ben sizi Bolu'ya davet etmedim. Benden önceki belediye başkanı da davet etmedi. Sizi devlette Bolu'ya zorla göndermedi. Siz bir tercih hakkı kullandınız. Geldiniz Bolu'ya yerleştiniz. Kiminiz geçici ikametgah aldı. Kiminiz almadı. Bolu'ya yerleşmek tercihse, nasıl Bodrum'da pahalı bir beache gidip 1 liralık suyu 10 liraya içmeye razı oluyorsan Bolu'da kalmak da bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamalarla muhatap olabilirsiniz. Bu tür uygulamaların muhatabı yapmam diye belediye varsa buyurun kapımız açık. Taşınmanıza da yardımcı oluruz. Benim bu konudaki son sözüm şudur. Geldikleri gibi gidecekler” dedi.

Üyelere söz vermeyen Başkan çay fırlattı

Başkan Özcan'ın önerisi AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu vermesine rağmen oy çokluğuyla Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderildi. Meclis üyelerinin kendilerine söz verilmemesine sinirlenmesi üzerine Başkan Özcan, masasının altından çıkardığı çayları üyelere fırlattı. Çay fırlatılması üzerine gergin anların yaşandığı meclis salonunu terk eden Özcan'a AK Parti ve MHP'li üyeler “faşist, diktatör, terbiyesiz” diyerek tepki gösterdi.