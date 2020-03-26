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Bolu Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu

Bolu Belediyesi korona virüsü dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama sonrası çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulunan 986 kişinin ihtiyacını karşıladı.


Bolu Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için seferberlik ilan etti. Bu kapsamda belediye çağrı merkezini arayarak yardım talep eden 986kişinin temel ve sağlık ihtiyaçları belediye ekiplerinin çalışmasıyla karşılandı.


Gelen çağrı üzerine hızla harekete geçen ekipler, salgın tehlikesine karşı sokağa çıkamayan vatandaşların su yüklemesinden maske, kolonya, market ve manav gibi temel ve zorunlu ihtiyaçlarını hızla temin ederek, adreslerine teslim etti.

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