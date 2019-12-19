İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu Belediyesi açık havada tütün kullanmaya karşı uyarıcı tabela astı

Bolu Belediyesi ve üniversiteli gençler, açık havada tütün kullanımını engellemek amacıyla Atatürk Orman Parkı’na uyarıcı tabelalar astı.

Bolu Belediyesi ve üniversiteli gençler, açık havada tütün kullanımını engellemek amacıyla Atatürk Orman Parkı'na uyarıcı tabelalar astı.


Bolu'nun en büyük parkı olan Atatürk Orman Parkı'nda tütün kullanımını engellemek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla üniversite öğrencileri ve Bolu Belediyesi işbirliğine giderek, parklarda uyarıcı tabela uygulamasına gitti. Gençler, halk sağlığı dersi kapsamında, Atatürk Orman Parkı'na gelerek, kendilerine eşlik eden belediye yetkilileriyle birlikte birçok noktaya uyarıcı tabelalar astılar. Üzerinde “Bu alanda sigara içmeyerek bizleri düşündüğünüz için teşekkür ederiz” yazılı tabelalar vatandaşlardan da büyük destek gördü.


Parkta spor yapan veya aileleriyle vakit geçiren birçok vatandaş, üniversite öğrencileri ve Bolu Belediyesi'ni anlamlı farkındalık projesinden dolayı kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.