Bolu Belediyesi açık havada tütün kullanmaya karşı uyarıcı tabela astı

Bolu Belediyesi ve üniversiteli gençler, açık havada tütün kullanımını engellemek amacıyla Atatürk Orman Parkı'na uyarıcı tabelalar astı.

Bolu'nun en büyük parkı olan Atatürk Orman Parkı'nda tütün kullanımını engellemek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla üniversite öğrencileri ve Bolu Belediyesi işbirliğine giderek, parklarda uyarıcı tabela uygulamasına gitti. Gençler, halk sağlığı dersi kapsamında, Atatürk Orman Parkı'na gelerek, kendilerine eşlik eden belediye yetkilileriyle birlikte birçok noktaya uyarıcı tabelalar astılar. Üzerinde “Bu alanda sigara içmeyerek bizleri düşündüğünüz için teşekkür ederiz” yazılı tabelalar vatandaşlardan da büyük destek gördü.

Parkta spor yapan veya aileleriyle vakit geçiren birçok vatandaş, üniversite öğrencileri ve Bolu Belediyesi'ni anlamlı farkındalık projesinden dolayı kutladı.