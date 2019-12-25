Bolu Belediyesi çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor

14 Burda AVM sponsorluğunda başlatılan proje kapsamında ilk olarak Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencileri ‘Elfland: Yeni yıl Dedektifleri' adlı çizgi filmi izledi.

Bolu Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik başlatılan yeni bir proje ile şehirdeki okullarda eğitim gören öğrenciler sinemaya gidiyor. 14 Burda AVM sponsorluğunda başlatılan proje kapsamında ilk olarak Yıldırım Beyazıt İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri sinemaya götürüldü.

Etkinlik kapsamında yaklaşık elli öğrenci, öğretmenleri ile birlikte alışveriş merkezinde bulunan sinemada ‘Elfland: Yeni yıl Dedektifleri' adlı çizgi filmi izledi. Filmin sonunda öğrencilere yemek de ikram edildi. Proje kapsamında Perşembe günü de Yukarısoku Ortaokulu öğrencileri ‘Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu' filmini izleyecek. Elif Erdoğan