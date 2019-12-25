İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu Belediyesi çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor

Bolu Belediyesi, başlattığı yeni bir proje ile şehirdeki okullarda eğitim gören öğrencileri sinemaya götürüyor.

14 Burda AVM sponsorluğunda başlatılan proje kapsamında ilk olarak Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencileri ‘Elfland: Yeni yıl Dedektifleri' adlı çizgi filmi izledi.


Bolu Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik başlatılan yeni bir proje ile şehirdeki okullarda eğitim gören öğrenciler sinemaya gidiyor. 14 Burda AVM sponsorluğunda başlatılan proje kapsamında ilk olarak Yıldırım Beyazıt İlkokulu 1. Sınıf öğrencileri sinemaya götürüldü.


Etkinlik kapsamında yaklaşık elli öğrenci, öğretmenleri ile birlikte alışveriş merkezinde bulunan sinemada ‘Elfland: Yeni yıl Dedektifleri' adlı çizgi filmi izledi. Filmin sonunda öğrencilere yemek de ikram edildi. Proje kapsamında Perşembe günü de Yukarısoku Ortaokulu öğrencileri ‘Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu' filmini izleyecek. Elif Erdoğan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.