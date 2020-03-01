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Bolu Belediyesi, Corona virüse karşı tedbirleri arttırdı

Bolu’da ölümcül corona virüse karşı önlemler en üst seviyeye çıkartıldı.

Bolu'da ölümcül corona virüse karşı önlemler en üst seviyeye çıkartıldı. Bolu Belediyesine bağlı ilaçlama ve dezenfekte ekipleri virüse karşı şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfekte çalışması yaptı.


Çin'de başlayarak binlerce kişinin ölümüne neden olan ve dünyada küresel bir tehdit haline gelen öldürücü corona virüsüne karşı Bolu'da gerekli tedbirler en üst seviyeye çıkartıldı. Halk sağlığını ön planda tutan Bolu Belediyesi ekipleri, olası olumsuzlukların önüne geçmek için virüse karşı halkın yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda şehirlerarası yolcu terminalinde Bolu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri tarafından detaylı dezenfekte çalışması yapıldı.


Rutin çalışmalarını en üst seviye çıkartan ekipler, her gün yüzlerce yolcunun kullandığı terminalde kapı girişlerinden banklara, lavabo ve tuvaletlere kadar her noktayı en ince ayrıntısına kadar özel dezenfekte ilaçlarıyla dezenfekte etti.

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