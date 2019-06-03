Bolu Belediyesi hayırsever çocukları bir araya getirdi

Bolu'da, ‘Hayırsever nesiller' projesi kapsamında 60.Yıl Ortaokulu öğrencileri tarafından ihtiyaç sahipleri için toplanan giysi ve oyuncaklar Bolu Belediyesi Hayır Çarşısına teslim edildi.

Bolu Belediyesi'nin de destek olduğu “Hayırsever Nesiller” projesine destek amacıyla bir araya gelen çocuklar topladıkları giysi ve oyuncakları 60.Yıl Ortaokulu Müdürü İsmail Lekesiz ve görevli öğretmenleriyle birlikte hayır çarşısına gelerek teslim ettiler.Projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden çocuklar hayır çarşısını gezerek görevlilerden detaylı bilgiler aldılar. Kültür Sosyal İşler Müdürü Güler Mert ise, öğrencilere katkılarından dolayı teşekkür belgesi taktim etti.

İhtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü görevi gören Bolu Belediyesi, önderlik ettiği ‘Hayırsever nesiller' projesi ile öğrencilere toplum konusunda duyarlılık kazandırmak ve hayırsever bir nesil inşaa etmeyi amaçlıyor.