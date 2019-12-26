Bolu Belediyesi, huzurevi sakinlerine moral aşıladı

İzzet Baysal Huzurevi'nde kalan yaşlılar, Bolu Belediyesi'nin düzenlediği "Yeni Yıla Merhaba" konserinde doyasıya eğlendiler.

Bolu Belediyesi, İzzet Baysal Huzurevi sakinlerine yeni yıl öncesi moral vermek için “Yeni Yıla Merhaba” konseri düzenledi. Yeni yıla sayılı günler kala düzenlenen konsere Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü ve Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, İzzet Baysal Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Öztürk'te katıldı.

Konserde huzurevi sakinleri, Köroğlu Türk Halk Müziği Korosu tarafından söylenen türkülerle keyifli bir akşam geçirdi.

Konserin ardından Bolu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Özdemir bir konuşma yaparak, huzur evi sakinlerinin yeni yıllarını kutladı ve sağlık esenlik diledi.

Konser sonrası ayrıca, doğum günü olan 4 huzurevi sakini için de sürpriz doğum günü kutlaması yapılarak, pasta kesildi.