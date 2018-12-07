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Bolu Belediyesi karla mücadeleye hazır

Bolu Belediyesi, kent merkezinde bulunan 43 mahallede yürütülecek karla mücadele için hazırlıklarını tamamladı.


Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi, kar yağışı nedeniyle vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gerekli tüm tedbirleri aldı. Belediye ekipleri, belediye mücavir alanına giren 43 mahallede görev yapacak ve ulaşım ağında yaşanacak olası sıkıntılara 11 iş makinesiyle anında müdahale edecek. Karla mücadele çalışmalarında, 5 adet kar tuzlama ve küreme aracı, 1 adet kar küreme aracı, 2 adet greyder ve 3 adet kazıyıcı-yükleyici kepçe kullanılacak.


Ayrıca, ulaşım hatlarında kullanılmak üzere 500 ton tuz stoku yapıldı.

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