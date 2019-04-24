Bolu Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler oturma eylemi yaptı

Bolu'da, geçtiğimiz gün işten çıkarılan Bolu Belediyesi işçileri, basın açıklamasının ardından belediyenin önünde oturma eylemi yaptı.

Bolu'da, geçtiğimiz günlerde Bolu Belediyesi'nden işten çıkarılan temizlik işçileri sabah saatlerinde belediye binası önüne gelerek eylem yaptı. Hizmet-İş Sendikası temsilcilerinin de bulunduğu eylemde, temizlik işçileri Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kararını geri almasını istediler.

İşçiler adına basın açıklaması yapan Hizmet- İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, “Bolu'da emekçi kıyımına son verilsin. Emekçilere baskı yapan, onları intiharın eşiğine sürükleyen belediye başkanını zulme son vermesi için uyarıyoruz. 31 Mart seçimlerinden sonra CHP'ye geçen Bolu Belediyesi'nde üyemiz işçilere, emekçilere yönelik baskılar artarak devam etmektedir. Daha mazbatanın verilmediği günlerde başlayan baskılar, artarak tahammül boyutunu aşmış bulunmaktadır. 1 Nisan'da baskılarla başlayan emek düşmanlığı yıllardır büro personeli ve zabıta olarak çalışan personelin Park ve Bahçeler'e gönderilmesiyle devam etmiş, biri engelli 100'e yakın arkadaşımızın iş akitlerinin feshedilmesiyle sürdürülmektedir. Belediye bütçesini gerekçe göstererek işçilere zulmetmek akıl karı değil. Burada sizden önce belediye başkanları vardı. Hem hizmet ediyorlar hem de işçilerin ücretlerini ödüyorlardı. Kimin bütçesini kimden kaçırıyorsunuz” dedi.

Basın açıklamasının ardından, işten atılan işçiler belediye binası önünde oturma eylemi yaptı.