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Bolu Belediyesi'nden çevre temizliği etkinliği

Bolu’da, çevre kirliliğini engellemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Gölköy Baraj Gölü çevresinde temizlik etkinliği düzenlenecek.

Bolu'da, çevre kirliliğini engellemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Gölköy Baraj Gölü çevresinde temizlik etkinliği düzenlenecek.


Bolu Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve toplumda çevre hassasiyeti oluşturmak amacıyla Gölköy Baraj Gölü çevresinde bulunan yeşil alanlarda yarın temizlik etkinliği yapacak. “Bolu'yu Seviyorum, Çevremi Temiz Tutuyorum” sloganıyla gerçekleştirilecek çevre temizliği etkinliği çerçevesinde göl çevresindeki çöpler toplanarak farkındalık oluşturulması hedefleniyor.


Ayrıca, Bolu Belediyesi tarafından göl çevresinde bisiklet turları ve piknik organizasyonları da yapılacak. Etkinliğe katılmak isteyenler için ise, Cumartesi günü saat 10.00'da belediye binası önünden ücretsiz otobüs kaldırılacak.

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