Bolu Belediyesi'nden dev bulvar

Bolu Belediyesi tarafından Paşaköy'den Sümer Mahallesi'ne direkt ulaşım sağlayacak yeni bulvarın yapımına başlandı. Bin 800 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olan bulvar, çalışmaların tamamlanmasıyla kısa sürede hizmete girecek.

Bolu Belediyesi 2023 yazına şehrin ulaşım altyapısını yeni yollar, caddeler ve bulvarlarla çalışmalarıyla giriş yaptı. Boluluların daha rahat, güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için Bolu Belediyesi tarafından şehrin batısına devasa yeni bir bulvar inşa ediliyor.

Paşaköy'den Sümer'e direkt bağlantı

Kılıçaslan, Paşaköy, Sandallar ve Seyit mahallerini birbirine bağlayacak yeni bulvardaki çalışmalar, kısa süre önce başladı. Bin 800 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip olan yeni bulvar; 8'er metrelik çift şeritli bölünmüş yol, 3 metrelik orta refüj ve parklanma ceplerinden oluşacak. Ayrıca trafiği daha akıcı ve güvenli hale getirmek için de 4 adet dönel kavşak inşa edilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bulvar, Paşaköy Mahallesi'den Sümer Mahallesi'ndeki Mudurnu Caddesi'ne direkt ulaşım sağlayacak.

Kısa sürede hizmete girecek

Hummalı çalışmaların sürdüğü bulvarı Bolu Belediyesi, kısa sürede tamamlayarak hizmete açmayı planlıyor.