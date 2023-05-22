Bolu Belediyesi'nden emekli tazminatlarını alamayan işçiler eylem yaptı

Bolu Belediyesi'nden EYT hakkıyla emekli olan 138 işçiden 38'i tazminatlarının yatırılmadığı gerekçesiyle belediye önünde toplanarak mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, işçilerle görüşerek mağduriyetlerinin en kısa sürede giderileceğini ifade etti.

Bolu Belediyesi'nde çalışan ve EYT'nin yasalaşmasıyla birlikte emekli olan 138 işçi Nisan ayında dilekçelerini vererek emekli oldu. Emeklilik dilekçelerini verdikten sonra tazminatlarının kısa süre içerisinde hesaplarına yatırılacağı söylenen işçiler, paralarını alamamaları gerekçesiyle Bolu Belediyesi önünde bir araya geldi. 38 emekli işçi, belediye binası önünde toplandı.

“Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz”

Grup adına açıklama yapan Hayrettin Tayşi, “Bizler EYT hakkıyla 14 Mart 2023'te dilekçelerimizi verdik. Dilekçeleri verirken Tanju Bey bizlere 'En az 2 ay içinde kıdem tazminatlarınız hesaplarınıza geçer' dedi. Ama bu süre zarfında hiçbir ilerleme olmadı. Biz mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.

“Araya deprem girdiği için ödeme yapamadık”

Basın açıklamasının ardından işçiler Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile görüştü. Özcan, işçilere en kısa sürede mağduriyetlerinin giderileceğinin sözünü verip, İller Bankası'na yaptıkları kredi başvurularının evrakını işçilere gösterdi. Başkan Özcan, "Araya deprem girdiği için ödeme yapamadık. Ödemelerin gecikmesinin sebebi, İller Bankası'ndan kaynaklı. Ben sizlerin mağdur olmaması için özel bankadan kredi çekip ödemelerinizi yapacaktım ama seçim nedeniyle şu anda özel bankalar da kredi vermiyor. Seçimden sonra en kısa sürede mağduriyetinizi gidereceğim" diye konuştu.