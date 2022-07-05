Bolu Belediyesine 394 bin 548 lira para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bolu İl Müdürlüğü, atık su arıtma tesisinden arıtılmamış atık suların Büyüksu Deresi'ne deşarjı yapıldığı gerekçesiyle Bolu Belediyesine 394 bin 548 lira idari para cezası uyguladı.

Bolu'da, Atık Su Arıtma Tesisiyle ilgili olarak Bolu Belediye Başkanlığı tarafından 2019 yılında revizyon ihalesi gerçekleştirilerek Arıtma Tesisi'nde revizyon yapılarak kapasite artışına gidildi. Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri değişik zamanlarda yaptıkları denetimlerde kapasite artışına gidilmesine rağmen gelen atık suyun bir kısmının hiçbir arıtma işlemine tabii tutulmadan doğrudan Büyüksu Deresi'ne deşarj edildiği tespit edildi.

30 Haziran 2022 tarihinde yapılan denetimde aynı fiilin 3 yıl içerisinde 2'nci kez tekrar edilmesinden dolayı idari para cezası 2 kat artırılarak Bolu Belediyesi'ne 394 bin 548 lira ceza kesildi. Ayrıca, konuyla ilgili hukuki süreç başlatıldı.