Bolu Belediyesi'nin temizlik kampanyasına ilk destek gazetecilerden

Bolu Belediyesi'nin ‘Bir kere yerden çöp alan bir daha yere çöp atmaz' kampanyasına destek veren gazeteciler, kent meydanında Başkan Özcan'la beraber yere atılan çöpleri topladı.

Bolu Belediyesi'nin çevre temizliği konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak adına ‘Bir kere yerden çöp alan bir daha yere çöp atmaz' sloganıyla hayata geçirdiği dev temizlik kampanyasına ilk destek Bolu Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden geldi. Kampanyaya destek kapsamında sabah saatlerinde Kent Meydanı'nda toplanan 60 kadar basın mensubu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ve Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu ile birlikte Hürriyet Caddesi üzerinde çöp topladı.

“Kampanyaya ilk desteği veren basın mensuplarımız bizleri çok mutlu etti”

Çöp toplama faaliyeti öncesi Kent Meydanı'nda kampanya ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Bir kere yerden çöp alan bir daha yere çöp atmaz sloganıyla başlattığımız kampanyadaki amacımız Bolu'yu Türkiye'nin en temiz kenti haline getirmek ve ayrıca bu konuda toplumsal duyarlılığı artırmak. Bu kampanyaya ilk olarak şehrimizdeki gazetecilerin katkı vermesi bizi çok mutlu etti. Bundan sonraki süreçte bu tür kampanyalarımız devam edecek. Yarın da tüm belediye çalışanlarımızla birlikte şehrin güney bölgesinde bir çalışma yapacağız. Amacımız az önce de söylediğim gibi temizlikle ilgili hassasiyeti toplumun tamamına yayabilmek. Bu konuda da iddialıyız ve 1 yıl içerisinde Türkiye'nin en temiz kenti neresi diye sorulduğunda Bolu denmesini sağlamak istiyoruz” dedi.

“Kampanyayı duyar duymaz ilk katılım sağlayanların bizler olmasını istedik”

Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu da kampanya ile ilgili, “Bolu Belediyesi tarafından ‘Bir kere yerden çöp alan bir daha yere çöp atmaz' sloganıyla başlatılan temizlik kampanyasını duyduğumuzda bizler çok mutlu olduk ve hemen bu kampanyaya dahil olmak istedik. Bazı kesimler tarafından ‘Şehri Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü temizleyemiyor da gazeteciler mi temizliyor' diye bir espri konusu elbet olacaktır. Ama burada yani bu kampanyadaki asıl önemli olan çevre temizliği bilincini topluma kazandırabilmektir. İçtiğimiz bir sigaranın izmaritini, yediğimiz bir çikolatanın, dondurmanın ambalajını 20 metre ötedeki çöp kutusuna değil de olduğumuz yere atmamanın önüne geçmek için bu kampanyaya hayata geçirilmiştir. Bu açıdan ben bu kampanyanın çok önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.