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Bolu Belediyespor, Nevşehir Belediyespor'u mağlup etti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Sigorta Shop Kadınlar 1.

Ligi'nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Bolu Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.


Türkiye Voleybol Federasyonu Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin B Grubu'nda Nevşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor ile 17 Temmuz Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. İki takım arasında kıran kırana geçen mücadelede ilk seti 25-21 ev sahibi takım kazandı. İkinci sette de üstün oyununu sergileyen Bolu Belediyespor bu seti de 25-18 önde tamamladı ve maçta 2-0 öne geçti.


Çekişmeli ve heyecanlı geçen 3'üncü seti Nevşehir Belediyespor 25-22 kazanarak maçı 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın 4'üncü setinde iki takım arasında büyük çekişmenin yaşandığı maç ev sahibi takımın 25-22'lik üstünlüğüyle tamamlandı.


Bu sonuçla Bolu Belediyespor zorlu mücadeleyi 3-1 kazanarak ligde oynadığı 9 maçı da kazanmasını bildi.

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