Bolu Dağı, ağır araçlara tekrar açıldı

Bolu Dağı'nda karayolları ekiplerinin gece boyunca yaptığı çalışma sonunda ağır araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gün boyu süren ve akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Bolu Dağı D-100 karayolu ağır araçların geçişine kapatıldı. Don ve buzlanma olaylarınında gözlendiği Bolu Dağı D-100 karayolu üzerinde karayolları ekipleri sabah saatlerine kadar kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Yol üzerinde yapılan çalışmalar ve kar yağışının durmasıyla birlikte ağır araçların geçişine tekrar izin verilmeye başlandı.