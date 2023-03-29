Bolu Dağı İstanbul istikameti trafiğe açıldı

Bolu'da D-100 karayolunun Elmalık mevkiinde İstanbul istikametinde kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. D-100 karayolunun Elmalık mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir tır yolda kayarak bir otomobile çarptı. Kayan tır, D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Polis ekipleri tarafından Bolu'dan İstanbul istikametine gitmek isteyen araçlar geri döndürülerek TEM otoyoluna yönlendirildi. Kapanan yol yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonucunda trafiğe açıldı.