İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bolu Dağı İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Bolu’da D-100 karayolunun İstanbul istikameti, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu trafiğe kapandı.

Bolu'da D-100 karayolunun İstanbul istikameti, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu trafiğe kapandı.


Bolu'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. D-100 karayolunun Elmalık mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir tır yolda kayarak yolu kapattı. Kayan tır nedeniyle D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Polis ekipleri tarafından araçlar geri döndürülerek TEM otoyoluna yönlendiriliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.