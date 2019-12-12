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Bolu Dağı Tüneli çalışmaların ardından trafiğe açıldı

Bolu’da, 2 saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Bolu Dağı Tüneli, yangın hidratlarında yapılan teknik kontrollerin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Bolu'da, 2 saat boyunca çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Bolu Dağı Tüneli, yangın hidratlarında yapılan teknik kontrollerin ardından tekrar trafiğe açıldı.


Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli, yangın hidratlarındaki teknik kontrollerin yapılması nedeniyle saat 14.00'de çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ulaşım Ankara istikametine Kaynaşlı gişelerden, İstanbul istikametine ise Abant gişelerden D-100'e verilerek sağlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, Bolu Dağı Tüneli saat 16.00'da çift yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı.

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