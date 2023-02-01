Bolu Dağı Tüneli'nde 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. Feci kaza, tünelin içindeki kameralara yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı geçişi tünel içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Özbay idaresindeki 34 LA 4227 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bankete çarparak, takla attı. Kazayı gören Karayolları personelleri, kar küreme aracından inerek sürücüye yardım etmek istedi. Bu sırada 81 EL 481 plakalı yolcu otobüsü de kazayı fark edemeyerek, ters dönen otomobile çarptı. Otobüsün de çarpmasıyla savrulan otomobil, park halindeki kar küreme aracına arkadan çarptı.

Feci kazada otomobil sürücüsü Fatih Özbay olay yerinde hayatını kaybetti, yaralılardan Karayolları personeli Sezer A. ve otobüsteki Ayşe A., Tuncay A. ve Abdurrahman Sabit E. hastaneye sevk edildi, kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan 2 vatandaş ayakta tedavi edildi.

Kaza anı, tünel içindeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.