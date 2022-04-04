Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

Bolu'da önceki gün meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde yola kayan toprak tamamen kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının sürdüğü Bolu Dağı Tüneli, çalışmaların ardından trafiğe açılacak.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da yoğun kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla birlikte yumuşayan toprak Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişinde önceki gün heyelana sebep oldu. Ankara yönünü tamamen, İstanbul yönünü ise tek şeridini kapatan toprak sebebiyle Bolu Dağı Tüneli her iki istikamette de trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Abant Kavşağı ve Kaynaşlı gişelerinden D100 Karayoluna yönlendirildi.

Bolu Dağı Tüneli'nde heyelanın ardından başlayan toprak kaldırma çalışmaları bugün sabah saatleri itibariyle tamamlandı. Temizlik çalışmalarının devam ettiği Bolu Dağı Tüneli, temizlik çalışmalarının çalışmaların sonlanmasıyla birlikte yeniden trafiğe açılacak.