Bolu Dağı Tüneli'nde gerçeği aratmayan tatbikat

Bolu Dağı Tüneli'nde gerçekleştirilen tatbikatta kaza sonrası yangın çıkan araçlardaki vatandaşların kurtarılma anları gerçeği aratmadı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan ve İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak tabir edilen Bolu Dağı Tüneli'nde kaza sonrası yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tünelin Ankara yönünde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği kaza yapan otomobil ve hafif ticari araçta yangın çıkması üzerine tünel araç trafiğine kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD, polis, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın çıkan araçlara ilk müdahaleyi Bolu Dağı Tüneli Yangına İlk Müdahale Aracı ile yapıldı. Söndürme çalışmasının ardından olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Yaralıları kurtarmak için seferber oldular

Olay yerine sevk edilen itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri araçlarda sıkışan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların kurtarma çalışmasının bitmesiyle birlikte Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.