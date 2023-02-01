Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza: 1 ölü 6 yaralı

Bolu Dağı Tüneli'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Otoyolun İstanbul istikameti kaza sebebiyle araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi alan Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Bir vatandaşımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. 6 kişi de hafif yaralandı. Yolumuzu hızlı şekilde trafiği açmaya çalışıyoruz. Tüm ekiplerimiz burada. Yolda karla alakalı herhangi bir buzlanma, kayma gibi durumun söz konusu olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Bolu Dağı geçişi tünel içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol şeritte seyir halinde olan 34 LA 4227 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce bankete, ardından 34 EKY 39 plakalı tırın tekerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters döndü. Kazayı gören Karayolları personelleri, kar küreme aracından inerek sürücüye yardım etmek istedi. Bu sırada 81 EL 481 plakalı yolcu otobüsü de kazayı fark edemeyerek, ters dönen otomobile çarptı. Otobüsün de çarpmasıyla savrulan otomobil, park halindeki kar küreme aracına arkadan çarptı. Feci kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, 1 Karayolları personeli ve otobüsteki 5 yolcu yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık, trafik ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cansız bedeni morga kaldırıldı.

Otoyolun İstanbul istikameti kaza sebebiyle araç trafiğine kapatıldı.

Vali Kılıç'tan açıklama

Bolu Valisi Erkan Kılıç, olay yerine gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Kılıç, "Otomobilin tünelin sağ tarafındaki bankete çarpması neticesinde bir kaza meydana geldi. Bu esnada Karayollarının küreme aracı yardım etmek için duruyor. O esnada arkadan gelen otobüs, bu kaza yapan otomobile çarpıyor. Kazaya 3-4 araç karıştı. Bir vatandaşımızı kaybettik, Allah rahmet eylesin. 6 kişi de hafif yaralandı" dedi.

İstanbul istikametinin trafiğe kapandığını söyleyen Kılıç, "Yolumuzu hızlı şekilde trafiğe açmaya çalışıyoruz. Tüm ekiplerimiz burada. Yolda herhangi bir karla alakalı buzlanma, kayma gibi durumun söz konusu olmadığını düşünüyoruz. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kısa süreli trafiği durdurduk. Alternatif güzergahlardan trafik veriliyor" diye konuştu.