Bolu Dağı Tüneli'nden 10 milyon 549 bin 766 araç geçti

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli'nden geçtiğimiz yıl toplam 10 milyon 549 bin 766 araç geçiş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan ve İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan Bolu Dağı Tüneli'nden 2021 yılı boyunca geçiş yapan araç sayısı açıklandı. Geçtiğimiz yıl Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönünden 5 milyon 260 bin 16, İstanbul yönünden ise 5 milyon 289 bin 750 araç olmak üzere toplam 10 milyon 549 bin 766 araç geçti.

Günlük ortalama 28 bin 903 aracın geçiş yaptığı Bolu Dağı Tüneli'nin en yoğun olduğu ay Temmuz olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayında 1 milyon 622 bin aracın geçiş yaptığı Bolu Dağı Tüneli'nden, en az geçiş yapılan ay 410 bin 891 araçla şubat ayı oldu.