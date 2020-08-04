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Bolu Dağı Tüneli'nden bayram tatili boyunca 621 bin 736 araç geçti

Kurban Bayramı tatili boyunca TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nden 621 bin 736 araç geçiş yaptı.

Kurban Bayramı tatili boyunca TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nden 621 bin 736 araç geçiş yaptı.


Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişi, Kurban Bayramı tatili boyunca tatilciler tarafından yoğun olarak kullanıldı. Arefe günü ve 5 günlük bayram tatili boyunca Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara ve İstanbul yönünden 621 bin 736 araç geçiş yaptı. Ayrıca, il genelinde bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) verilerine göre, kentteki kara yollarını kullanarak geçiş yapan araç sayısı 1 milyon 445 bin 615 oldu.


Bayram tatili boyunca TEM Otoyolu ve D-100 karayolu üzerinde trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan trafik ekipleri, 190 ekip ve 400 personelle görev yaptı.

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