Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor

Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor. Sis dolayısıyla görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.