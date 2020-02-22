İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı ve sis etkili oluyor

Bolu’da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde aralıklarla devam eden hafif kar yağışı ve sis sürücüleri olumsuz etkiliyor.

Bolu'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde aralıklarla devam eden hafif kar yağışı ve sis sürücüleri olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.


Bolu'da, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından aralıklarla etkili olan hafif kar yağışına başladı. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde zaman zaman etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.


Karayolları ekipleri ise kar yağışı nedeniyle sürücülerin olumsuz etkilenmemesi için güzergahta tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.