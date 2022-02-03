İhlas Haber Ajansı

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Bolu Dağı'nda kar

Bolu’da sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.


Bolu'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle D-100 karayolu Bolu Dağı kesimindeki Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgeleri ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiinde etkili olan kar yağışı ve hafif sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bolu Dağı'nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılırken, karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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