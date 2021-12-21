Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Bolu'da, akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışıyla D100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Bolu'da, akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu ve kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı D100 Karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler zor anlar yaşıyor.

Karayolları ekipleri sürücülerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Ankara istikametine seyir halinde olan vatandaşlar, kış lastiği olmazsa Bolu Dağı'nın zorlu olduğunu ancak kış lastikleriyle yolda herhangi bir zorluk yaşamadıklarını söyledi. Bazı sürücüler ise, yol kenarlarına araçlarını park ettikten sonra beyaz örtüyle kaplanan Bolu Dağı'nın eşsiz manzarasını görüntüledi.