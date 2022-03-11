Bolu Dağı'nda kar şiddetini artırdı

Bolu'da, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor.

Bolu'da, geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde kar yağışı şiddetini artırarak devam ederken, sis sebebiyle görüş mesafesi de yer yer 20 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergâhında kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.