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Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkilerinde etkili oluyor.

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkilerinde etkili oluyor.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkilerinde yerini kar yağışına bıraktı. Etkisini kısa sürede gösteren ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadılar.


Karayolları ekiplerinin tünel giriş ve çıkışlarında hazır bekletilen tuzlama ve kar küreme araçları çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Trafik ekipleri ise, sürücülere kar lastikleri olmadan yola çıkmamaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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