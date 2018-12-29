İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.

Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkilerinde etkili oluyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken sürücüler de zor anlar yaşadı.


D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkisinin bazı bölümlerinde sisin de etkili olması nedeniyle sürücüler hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde ışıklı tabela ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.


Karayolları ekiplerinin tünel giriş ve çıkışlarında hazır bekletilen tuzlama ve kar küreme araçları ise, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.