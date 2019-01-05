Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

Bolu'da, yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı aralıklarla TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiilerinde devam ediyor. Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler bölgesinde etkili oluyor. Bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren karayolları ekipleri ise D-100 Karayolu'nun önemli kısımları ile Bolu Dağı Tüneli giriş ve çıkışlarında da hazır olarak bekletiliyor.