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Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

Bolu’da yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı aralıklarla TEM otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.

Bolu'da yüksek kesimlerde devam eden kar yağışı aralıklarla TEM otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 karayolu ve TEM otoyolu Bolu Dağı mevkisinde devam ediyor. Kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ile Anadolu otoyolunun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler bölgesinde etkili oluyor.


Kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren karayolları ekipleri, D-100 karayolunun önemli kısımlarıyla Bolu Dağı Tüneli giriş ve çıkışlarında da hazır olarak bekletiliyor.


Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı Salı gününe kadar devam edecek. Çarşamba günü etkisini kaybedecek olan kar yağışı Perşembe günü itibariyle Bolu'da yeniden etkili olacak.

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