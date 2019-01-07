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Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde ve TEM otoyolunda kar yağışı etkili oluyor.


Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 karayolu ve TEM otoyolu Bolu Dağı mevkilerinde devam ediyor. Kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ile TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler bölgesinde etkili oluyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren karayolları ekipleri, D-100 karayolunun önemli kısımları ile Bolu Dağı Tüneli giriş ve çıkışlarında hazır olarak bekletiliyor. Trafik ekipleri ise önemli noktalarda sürücülere yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

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