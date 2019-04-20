İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

Bolu’da, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nde devam ediyor.

Bolu'da, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde devam ediyor.


Bolu'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 Karayolu Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiilerinde etkili olmaya devam ediyor.


Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesi ile Bolu Dağı Tüneli'nde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamasını engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda hazır bekletiliyor.


Bolu Dağı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor. Sis nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.