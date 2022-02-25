İhlas Haber Ajansı

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Bolu Dağı'nda kar yağışı devam ediyor

Bolu’da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Bolu Dağı geçişinde etkisini artırarak devam ediyor.

Bolu'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Bolu Dağı geçişinde etkisini artırarak devam ediyor.


Bolu'da dün sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı devam ediyor. Özellikle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde kar yağışı etkili oluyor. Kara yolları ekipleri, Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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