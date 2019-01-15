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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu’da, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.

Bolu'da, öğle saatlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.


Edinilen bilgiye göre, Bolu'da öğle saatlerinde başlayan ve etkisini kısa sürede gösteren kar yağışı D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiilerinde devam ediyor. Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ile TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler bölgesinde etkili oluyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren karayolları ekipleri, D-100 Karayolu'nun önemli kısımları ile Bolu Dağı Tüneli giriş ve çıkışlarında da hazır olarak bekletiliyor. Trafik ekipleri ise önemli noktalarda sürücülerin yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

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