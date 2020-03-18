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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu’da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde başlayan kar D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.

Bolu'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde başlayan kar D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.



Bolu'da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor. Kar yağışıyla birlikte karayolları ekipleri, trafikte olumsuzluk yaşanmaması için önemli güzergahlarda tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Polis ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.



Ayrıca, akşam saatlerinde aniden şiddetini artıran kar yağışı kent merkezinde de etkili oluyor.

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