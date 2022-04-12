İhlas Haber Ajansı

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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu’da yüksek kesimlerde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde etkisini sürdürüyor.

Bolu'da yüksek kesimlerde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde etkisini sürdürüyor.


Bolu'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Özellikle, D-100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımın rahat sağlandığı güzergahta sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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