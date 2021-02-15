Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

Bolu'da, D-100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Sürücülerin güçlükle ilerlediği Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı.

Bolu'da, gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırarak devam ediyor. Kar kalınlığının kısa sürede yeşil alanlarda yaklaşık 30 santimetreyi bulduğu TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Kar yağışının etkili olduğu D-100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler polis ekipleri ve ışıklı levhalarla hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.