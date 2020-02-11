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Bolu Dağı'nda kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

Bolu D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde başlayan yoğun kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Bolu'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı Bolu Dağı'nın D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu kesimlerinde etkili oluyor. Yağış sebebiyle, sürücüler D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde zor anlar yaşıyor. Karayolları ekipleri, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sücüler ise polis ekipleri ve ışıklı tabelalar tarafından hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve kış lastiksiz yola çıkmamaları konusunda uyarılıyor.

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