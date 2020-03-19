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Bolu Dağı'nda kar yağışı sürüyor

Bolu’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde etkisini artırarak devam ediyor.

Bolu'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 karayolu Bolu Dağı kesiminde etkisini artırarak devam ediyor.


Bolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kent merkezi ve yüksek kesimlerde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplayan kar, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiilerinde etkili oluyor. Kar yağışıyla birlikte karayolları ekipleri, trafikte olumsuzluk yaşanmaması için önemli güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Polis ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor. Güzergah boyunca ekili olan yoğun sis nedeniyle ise bazı bölgelerde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşüyor.

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